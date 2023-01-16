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Spor Galatasaray KAP'a bildirdi: Sezon sonuna kadar kiralandı
Spor

Galatasaray KAP'a bildirdi: Sezon sonuna kadar kiralandı

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna dek Pendikspor'a kiralandığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 13:54:00 - 2023-01-16 13:55:44
Galatasaray KAP'a bildirdi: Sezon sonuna kadar kiralandı

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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