Galatasaray KAP'a bildirdi: Sezon sonuna kadar kiralandı
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna dek Pendikspor'a kiralandığı ifade edildi.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."