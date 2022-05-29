Galatasaray istemişti ama, Fenerbahçe düğmeye bastı!

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazandı. Sarı lacivertlilerde, gözler artık transfer operasyonuna çevrildi. Teknik direktör konusunda Jorge Jesus ile her konuda anlaşan yönetim, transferde de atağa kalktı. Kanarya, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın peşinden koştuğu dünya yıldızı için transfer harekatına başladı.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere dikti.

Sarı lacivertlilerin Devler Ligi bileti almasının ardından yönetim yeni sezon için kadro planlamasına başladı.

Kanarya'da, gidecek ve gelecek oyuncuların listesi epey kabarık. Teknik Direktör konusunda da henüz resmi bir anlaşma olmasa da Fenerbahçe, Jorge Jesus ile el sıkıştı. Sezon ortasında Vitor Pereira'nın yerine göreve gelen İsmail Kartal'la da böylelikle devam edilmeyecek. Kartal, sarı lacivertlilerin başına geçtikten sonra başarılı sonuçlar almıştı.

Fenerbahçe'nin başında 21 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 12 galibiyet aldı.

Kartal, 12 galibiyetin yanı sıra 5 de beraberlik elde etti. Kartal ayrıca 4 yenilgi aldı. 60 yaşındaki antrenörün, kulüple sözleşmesi sona erdi

Kartal ile yollarını ayıran olan yönetim, hoca konusunu bir an önce netliğe kavuşturmak istiyor.

Yönetim, takımın başına yabancı bir ismi getirme kararı almıştı. Bu doğrultuda Portekizli Jesus ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, bir yandan da izleme komitesi ve menajerlerin sunduğu futbolcuları değenlendirme altına alıyor.

Bu sezon transferde nokta atışı yapmak isteyen Kanarya, ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin yeni sezona büyük önem verdiği ve mutlak şampiyonluk istediği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde boy gösterecek olan Kanarya, geniş ve verimi yüksek bir kadro kurma hedefinde.

Transfer harekatında bu noktaya çok dikkat eden yönetim, yüzde yüz verim alabileceği oyuncuları tercih etmek istiyor.

Bu doğrultuda gündeme flaş bir yıldız geldi.

Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği isim için transfer görüşmeleri başladı.

F.BAHÇE'DEN DIMITRI PAYET BOMBASI!

Fenerbahçe, Fransa'da Marsilya forması giyen Dimitri Payet için harekete geçti. Sarı lacivertliler, 35 yaşındaki oyuncu için resmi teklif yapma kararı aldı. Hücumdaki kalite eksikliğini Payet ile gidermek isteyen Kanarya, Jesus'tan da transfer için onay aldı. Fransız süper yıldızın da uzun süreli bir kontrata hayır demeyeceği kaydedildi. Yönetimin, Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi. Sarı lacivertliler, 2 milyon Euro gibi bir bonservisle Payet'i kadrosuna katarak en az 2 sene daha maksimum katkı verebileceğine inanıyor. Payet'in geçtiğimiz transfer dönemlerinde adı Galatasaray ile anılmıştı.

Hatta Payet'in, sarı kırmızılılara çok yakın olduğu ancak transferin son anda gerçekleşmediği belirtilmişti.

Payet'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda