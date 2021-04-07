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Spor Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kriz! ‘Siz FETÖ’cüsünüz diyorlar’
Spor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kriz! ‘Siz FETÖ’cüsünüz diyorlar’

Fenerbahçe'nin "Yüz yüze konuşalım" teklifine ilişkin Galatasaray’dan çarpıcı cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:37:00 -
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kriz! ‘Siz FETÖ’cüsünüz diyorlar’

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe'nin "Yüz yüze konuşalım" teklifi hakkında konuştu.

"Fenerbahçe 'siz FETÖ'cüsünüz diyor"

Fenerbahçe'nin "1959 öncesi şampiyonlukları istediğiniz toplantıda, yüz yüze konuşalım." talebine Günay; "Bizim en başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe'nin bu talebi haklı ve hukuki değil diyoruz. Fenerbahçe'nin cevabı, 'Siz FETÖ'cüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl tartışalım." dedi.

"Beşiktaş'ın sayılan şampiyonlukları

Yusuf Günay ayrıca, Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğunun kabul edilmesinin emsal olduğunu söylerken, "Tahkim Kurulu 2002'de 1956-57 ve 1957-58'de 1959'dan sonraki usulde oynandığı için Beşiktaş'ın talebini kabul etti. Tahkim Kurulu'nun bu kararı bugünün sorularını da yanıtlıyor. 1956'dan önceli organizasyonlar, daha sonra düzenlenen lig ile aynı şekilde yapılmadı." şeklinde konuştu.

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