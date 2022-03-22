Galatasaray, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Galatasaray ile Enerji-SA arasında Güneş Enerji Santrali Devreye Alma ve Guinness Rekor Takdim Töreni yapıldı. Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı, "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir." dedi.

Galatasaray ile Enerjisa arasında Güneş Enerji Santrali Devreye Alma ve Guinness Rekor Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Guinness Rekorları Hakemi Şeyda Subaşı, "10404 güneş paneli ile 4.2 megawatt'lık elektrik üreterek NEF Stadyumu, dünyanın güneş enerjisiyle en fazla elektrik üreten stadyumu olarak rekorlar kitabına girmiştir." dedi.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ

"İlklerin kulübü Galatasaray, yine bir ilki gerçekleştiriyor. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde atılan, aynı yönetimdeki Yusuf Günay'ın büyük emekleriyle gerçekleştirilen bu projenin bitişi bize denk geldi. Emeği geçen merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bizim önemli projelerimizden bir tanesi de stadyumumuzda, çok daha fazla fonksiyonları devreye sokarak daha fazla gelir elde etmek. Stadyumumuzu sadece maç gününde değil maç günü dışında da gelir üreten ticari bir alana çevirme hedefimiz var. Enerjisa ile yaptığımız işbirliğinin büyük önemi var. Bu işbirliği 25 yıl sonunda çok ciddi anlamda gelir üretecek. Bu proje devreye girdikten sonra bile ciddi bir gider kalemi olan enerji maliyeti konusunda katkı sağladı."

"GURUR DUYUYORUZ!"

"Güneş enerjisi santrali, Türkiye'de bir stadyum çatısı üzerinde performansa dayalı iş modeliyle hayata geçirilmiş ilk projedir. Bu anlamda da ilk projeyi gerçekleştiren kulübün Galatasaray olmasıyla gurur duyuyoruz."

"SPORU ERKEKLER BATIRDI, KADINLAR KURTARACAK"

"Bizler, kadınların yönetimlerde eşit temsili hatta bazen de daha fazla temsil etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Maalesef spor yönetimi bu konuda çok başlarda. Biz erkeklerden farklı bakış açıları ve çok daha başarılı şekilde düşünebilme kabiliyetleri var. Galatasaray'ın dünya kulüplerine göre fark yaratabilmesi adına masada temsil edilmesini istiyoruz. Kadınlarımızın bulundukları yönetimde fark yaratmasını arzu ediyoruz. Sadece yönetimimizde değil, ekibimizde de çalışan çok değerli ve ciddi anlamda katkı veren kadın arkadaşlarımız var. Yüzde 70 seviyesinde direktör olan kadın arkadaşlarımız var. Ben bazen arkadaşlarımla konuşurken, "Spor sektörünü biz erkekler batırdık, kadınlar kurtaracak diye umut ediyoruz." diyorum."