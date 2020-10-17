Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için düğmeye bastı

Adı yaz döneminde de Galatasaray ile anılan Kenan Karaman, sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi olurken, Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek futbolcunun transferinin bitirilmesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Milli futbolcu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı.

Ancak görüşmeler sonuç vermemişti.

Sadece Almanya'da oynadı

Kenan Karaman kariyeri boyunca sadece Alman ekiplerinde forma giydi. Hoffenheim altyapısından Hannover 96'ya geçiş yapan ve ardından Fortuna Düsseldorf 'a transfer olan milli yıldız kariyerindeki 172 randevuda 41 kez gol sevinci yaşadı.

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki son 4 maçında da görev yapan oyuncu bu süreçte toplam 276 dakika sahada kaldı.