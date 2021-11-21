Galatasaray Fenerbahçe maçını kim yener? Galatasaray Fenerbahçe sonucu kaç kaç Süper Lig 13. hafta maçı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde deplasmanda Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olurken, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Fenerbahçe, tek puanını ise evinde Yukatel Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada alabildi.

Fenerbahçe maç kadrosu

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşılaşmasında muhtemel 11'i ise şöyle: Berke Özer, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Berisha). Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe maç istatistikleri

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı. Fenerbahçe, Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 9 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.

Galatasaray istatistikleri

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı.

Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor.

Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

Galatasaray kim oynayacak?

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed.

Galatasaray-Fenerbahçe kim kazanır? Galatasaray-Fenerbahçe maçı istatistikleri

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.