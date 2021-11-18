  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi dün? Derbi ne zaman?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi dün? Derbi ne zaman?

Derbi hangi gün? Liglere verilen milli maç arası 20 Kasım Cumartesi günü sona erecek. Futbolseverler 13.haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman hangi gün oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, derbi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:15:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi dün? Derbi ne zaman?

Süper Lig’de 13.hafa heyecanı başlıyor. Sporseverler Galatasaray-Fenerbahçe maçının ne zaman hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi dün? Derbi ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe ligin 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 21 Kasım Pazar akşamı 19.00’da oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Derbide kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 44'ü Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 55 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

İki takım arasında oynanan son müsabakada 4 sarı kart çıktı. Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, Galatasaray'dan da Marcelo Saracchi ve Martin Linnes sarı kart gördü.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Piyasalar altın ve doların seyrine odaklanmışken ekonomist yazar Dr. Artuğ Çetin'den ezber bozan bir çıkış geldi.
Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar tahmini: Yerini alabilir
Ekonomi

Ünlü ekonomistten dikkat çeken dolar tahmini: Yerini alabilir

Ünlü yatırım danışmanı ve ekonomist James Rickards, kripto paraların mevcut para sistemlerine karşı bir güven problemi yaşattığını ifade ett..
Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum
Ekonomi

Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar bu sabah saat 4.20 sıralarında bir re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay