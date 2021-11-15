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Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi bileti ne kadar? Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçı tribünden izlemek isteyenler biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, derbi bileti ne kadar? Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:30:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig’e milli maçlar sebebiyle bir hafta ara verildi. Milli maçın ardından Süper Lig’de 13.hafta 20 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek isteyenler ise derbi biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise 16 Kasım Salı günü başlanacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.

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