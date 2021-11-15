Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?
Derbi biletleri ne kadar? Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler müsabaka biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi biletleri satışa çıktı mı ne kadar?
Süper Lig’de 13.hafta heyecanı 20 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet satışlarının başlayıp başlamadığını araştırıyor.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise 16 Kasım Salı günü başlanacak.
Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.
Süper Lig 13.hafta
20 Kasım Cumartesi
13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor
16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor
16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
21 Kasım Pazar
13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor
16:00 Altay-Adana Demirspor
19:00 Galatasaray-Fenerbahçe
22 Kasım Pazartesi
20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00 Kayserispor-Göztepe