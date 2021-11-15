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Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Derbi biletleri ne kadar? Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Futbolseverler müsabaka biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi biletleri satışa çıktı mı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 16:42:00 - 2021-11-15 16:43:15
Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig’de 13.hafta heyecanı 20 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin bilet satışlarının başlayıp başlamadığını araştırıyor.  

Galatasaray-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 21 Kasım Pazar akşamı oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise 16 Kasım Salı günü başlanacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.

Süper Lig 13.hafta

20 Kasım Cumartesi

13:30 Atakaş Hatayspor- Antalyaspor

16:00 GZT Giresunspor-Yeni Malatyaspor

16:00 Medipol Başakşehir FK- Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

21 Kasım Pazar

13:30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

16:00 Konyaspor-Çaykur Rizespor

16:00 Altay-Adana Demirspor

19:00 Galatasaray-Fenerbahçe

22 Kasım Pazartesi

20:00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20:00 Kayserispor-Göztepe

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