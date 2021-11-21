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Spor Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? Derbinin 11'leri belli mi?
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? Derbinin 11'leri belli mi?

Derbi 11’leriaçıklandı mı? Galatasaray, ligin 13.haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın 11’leri merak ediliyor. Peki, derbi 11’leri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 17:11:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? Derbinin 11'leri belli mi?

Süper Lig’in 13.haftası zorlu bir maça tanıklık edecek. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde taraftarlar ise 11’leri araştırmaya başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? Derbinin 11'leri belli mi?

Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray bu akşam 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. NEF Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesinde ise henüz 11’ler açıklanmadı. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Galatasaray muhtemel 11’i : Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Berke Özer, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Mert, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut, İrfan, Serdar

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