Süper Lig’in 13.haftası zorlu bir maça tanıklık edecek. İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Derbi öncesinde taraftarlar ise 11’leri araştırmaya başladı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu mu? Derbinin 11'leri belli mi?

Süper Lig’in 13.haftasında Galatasaray bu akşam 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. NEF Stadı'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesinde ise henüz 11’ler açıklanmadı. Muhtemel 11’ler ise şöyle:

Galatasaray muhtemel 11’i : Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Berke Özer, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Mert, Osayi-Samuel, Ferdi, Mesut, İrfan, Serdar