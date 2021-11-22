Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hükmen mağlubiyet çıkabilirdi! Son anda...

Süper Lig'in 13.hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sarı-Lacivertlilerin hükmen mağlubiyetin kıyısından döndüğü ortaya çıktı. 71'de 2 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Vitor Pereira, 90.dakikada Max Meyer, Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'u kenarına getirdi ve oyuna sürmek için maçın durmasını beklemeye başladı.

Son anda fark edildi

Karşılaşmanın uzun bir süre durmaması Fenerbahçe'yi skandaldan kurtarırken durum epey sonra fark edildi ve Vitor Pereira, Max Meyer'i yedek kulübesinde geri göndererek adeta hükmen mağlubiyetin eşiğinden dönüldü. Bu hamlenin ardından Diego Rossi, Serdar Aziz ve Serdar Dursun; Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha'nın yerine oyuna dahil oldu.