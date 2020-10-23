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Spor Galatasaray, Erzurum deplasmanında
Spor

Galatasaray, Erzurum deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak - Galatasaray, ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı - Kırmızılı kart cezalısı Etebo, maçta forma giyemeyecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:25:33 -
Galatasaray, Erzurum deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, sonraki 3 haftada 8 puan kaybetti. Ligdeki son 3 maçında bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor.

Ligde bir maçı ertelenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.


- Etebo cezalı


Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Oghenekaro Etebo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Etebo, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda sırt ağrısı olan Sofiane Feghouli ile sol üst adalesinde ağrısı bulunan Martin Linnes'in durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.


- Luyindama ve Belhanda ceza sınırında


Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 7. haftadaki MKE Ankaragücü maçında oynayamayacak.


- Ligde ilk kez İstanbul dışına çıkacak


Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk kez İstanbul dışında müsabaka oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 5 haftasında Gaziantep FK, Fenerbahce ve Aytemiz Alanyaspor ile sahasında, İstanbul ekipleri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile de deplasmanda karşılaşmıştı.


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. randevu


Galatasaray, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ligde daha önce 2018-2019 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.


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