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Spor Galatasaray, Bursaspor'u misafir etti
Spor

Galatasaray, Bursaspor'u misafir etti

Yeniakit Publisher
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Galatasaray, Bursaspor'u misafir etti

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili ve Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün merkezinde gerçekleşen ziyarette heyeti, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ağırladı.

Futbol dünyasındaki güncel gelişmelerin ve iki kulüp arasındaki olası iş birliklerinin ele alındığı görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

 

Başkan Çelik'ten sosyal medyada teşekkür mesajı

Ziyaretin ardından resmi sosyal medya hesabı (X) üzerinden bir paylaşım yapan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Galatasaray yönetimine teşekkürlerini iletti.

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizleri en iyi şekilde misafir eden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Abdullah Kavukcu'ya teşekkür ediyorum."

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