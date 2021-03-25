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Spor Galatasaray bombayı patlattı! Bedavaya gelecek
Spor

Galatasaray bombayı patlattı! Bedavaya gelecek

Galatasaray Crystal Palace ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Christian Benteke'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:39:00 -
Galatasaray bombayı patlattı! Bedavaya gelecek

Galatasaray'dan Cristian Benteke harekatı! Sarı-Kırmızılı takım Preimer Lig'de Crystal Palace forması giyen Benteke'yi kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki Belçikalı golcü futbolcu bu sezon 22 Premier Lig maçında 5 gol atmayı başardı.

Sözleşmesi bitiyor, bonservissiz gelecek

5 sezondur Crystal Palace forması giyen Benteke'nin kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yeniden seçime girmeye hazırlanan Mustafa Cengiz yönetimi seçim öncesi bu transferi noktalamak istiyor. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş da oyuncuyla ilgilenmiş ancak Benteke Türkiye transferine çok sıcak bakmamıştı.

Fanatik'in haberine göre, bugüne kadar 90 milyon Euro bonservis ödenen Belçikalı forvet yaz aylarında Alanya'ya tatile geliyor. Benteke, Genk'te forma giydiği 2011 yılında 1.2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye önerilmiş ancak Sarı-Lacivertli kulüp oyuncuyu veto etmişti.

Benteke son dönemdeki iyi perforansı sonrası uzun bir aranın ardından Belçika Milli Takımı'na davet edilmişti.

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