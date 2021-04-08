Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası Fenerbahçe'den sert açıklama: Hadsiz ve üslupsuz konuşan kişiyi ciddiye almayın

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün sarı lacivertli kulüp ile ilgili sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kanarya, Mustafa Cengiz'in açıklamalarını dikkate ve ciddiye almayacaklarını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Cevap vermeyeceğiz"

"Sevgili taraftarlarımız,

Son dönemde üst üste ve dün itibariyle Kulübümüzü, yöneticilerimizi, camiamızı hedef alarak yapılan seviyesiz açıklamaları ve bunlara duyduğunuz tepkileri yakinen takip ediyor, anlayışla karşılıyoruz.

Hadsiz ve üslupsuzca ısrarla Fenerbahçe'yi odak alan; ciddiyet çıtası ve seviyesi her seferinde daha da aşağı çekilen bu tavırların sahibi olan kişiyi, dikkate ve ciddiye almamanızı rica ediyoruz.

Aklıselimden uzak bu yaklaşımların sahibi olan ilgili şahsın şu an temsil ettiği makama istinaden cevap vermeyeceğimizi, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."