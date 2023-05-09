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Spor Galatasaray, Başakşehir'i tek golle geçti
Spor

Galatasaray, Başakşehir'i tek golle geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-09 09:07:00 -
Galatasaray, Başakşehir'i tek golle geçti

Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir adım attı.

Süper Lig’de 33. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Emre Belözoğlu’nun ekibi Başakşehir, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu.

Galibiyet golü Icardi'den

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+8'de penaltıdan Mauro Icardi attı.

Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Boey, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Puan durumu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Puan farkı 5'e yükseldi

Süper Lig’de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sahasında Başakşehir’i yenen lider Galatasaray, 73 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti. Konuk takım Başakşehir ise 2 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu ve 51 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda İstanbulspor’a konuk olacak. Başakşehir ise Ümraniyespor’u ağırlayacak.

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