Galatasaray Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Nef Stadı'nda konuk ettiği Başakşehir'i Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği dünya yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte o isim...

Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı.Ligde iki maç aradan sonra galip gelen Cimbom'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla puanını 73'e çıkaran Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e yükseltti.

Ligde bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, gelecek yaz transfer dönemini de oldukça hareketli geçirecek.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen ve transfer stratejisini bu doğrultuda şekillendiren yönetim, birçok dünya yıldızını daha takıma kazandırmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Aziz Yıldırım'ın yıllar önce Fenerbahçe'ye transfer etmek istediği Alexis Sanchez'de Galatasaray avantajlı durumda.

Marsilya'nın yüksek maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Sanchez, bonservisini eline alıp, yaz döneminde Fransız ekibiyle vedalaşabilir.

2010 Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan ve o dönem Udinese'de forma giyen Alexis Sanchez, Aziz Yıldırım tarafından transfer edilmek istenmiş ancak oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle anlaşma gerçekleşmemişti.

Aziz Yıldırım, ilerleyen yıllarda bu girişimi bizzat itiraf etmişti.

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