Galatasaray 24. kez şampiyon! Konya'da üç puanı aldı ve 102 puanla zirvede bitirdi!
Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğu ilan etti. Konyaspor bu mağlubiyete rağmen Süper Ligde kalmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor’u 3-1 yenerek 24. şampiyonluğu ilan etti. Konyaspor ise aldığı bu skorla Süper Lige veda etti.
7. dakikada Köhn’ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi’nin şutunda, Hadebe’nin müdahalesiyle top kornere çıktı.
8. dakikada Mertens’in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.
15. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn’ün sol kanattan ortasında Icardi’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
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45+4. dakikada Mertens’in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez’in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. 48. dakikada Guilherme’nin serbest vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi’nin kafası direğin üstünden auta gitti. 50. dakikada Kerem’in pasında Mertens’ten önce araya giren Gavranovic topu uzaklaştırdı.
51. dakikada Toreira’nın pasında Icardi topukla topu ağlara gönderdi: 0-2
53. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışından sert vuruşu ağlara gitti: 0-3. 63. dakikada Guilherme’nin şutunda Muslera topa sahip oldu.
71. dakikada Guilherme’nin sert ortasında Cikalleshi’den önce araya giren Sanchez topu kornere çeldi.
79. dakikada Muslera’nın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Prip’in sert şutu ağlara gitti: 1-3
80. dakikada Kerem’in sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
Müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.