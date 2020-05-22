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Galata Köprüsü’nde balık tutanlara yüklü ceza

Galata Köprüsü'nde yasağa uymayıp gece saatlerinde balık tutan 8 kişiye 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:18:00 -
Galata Köprüsü’nde balık tutanlara yüklü ceza

Galata Köprüsü'nde yapılan denetimlerde, gece saatlerinde balık tutan 8 kişi polis tarafından yakalandı. Yasağa uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde, 22 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde balık tuttuğu tespit edilen 8 kişi yakalandı. Yakalananlardan her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan son iki akşamda köprü üzerinde balık tutmaya çalışırken canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara yansımıştı.

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