  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel G20'nin mal ticaretinde ikinci çeyrekte 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralma
Aktüel

G20'nin mal ticaretinde ikinci çeyrekte 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralma

G20 ülkelerinin bu yılın ilk çeyreğinde 3 trilyon 450 milyar dolar olan ihracatı yılın ikinci çeyreğinde 2 trilyon 839 milyar dolara geriledi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:10:05 -
G20'nin mal ticaretinde ikinci çeyrekte 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük daralma

BERLİN (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle getirilen kısıtlamaların mayısta gevşetilmesiyle ekonomiler toparlanmaya başlarken, G20 ülkelerinde, bu yılın ikinci çeyreğinde ihracat ilk çeyreğe göre yüzde 17,7, ithalat ise yüzde 16,7 gerileyerek 2008-2009 finansal krizinden beri en büyük düşüşünü gösterdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) G20 ülkeleri için 2020’nin ikinci çeyreğine ilişkin uluslararası mal ticareti rakamlarını yayınladı.

Buna göre, Kovid-19’nin yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin etkisiyle G20 ülkelerinin ihracatı yılın ikinci çeyreğinde 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 17,7 azalarak 2 trilyon 839 milyar dolara geriledi.

G20 ülkelerinde ithalat ise yüzde 16,7 düşerek 2 trilyon 887 milyar dolara indi. Böylece, G20'nin mevsim etkilerinden arındırılmış ve cari dolar kuruyla uluslararası mal ticareti 2008-2009 finansal krizden beri en büyük düşüşünü gösterdi.

Rapora göre, G20 ülkeleri içinde Çin ikinci çeyrekte ihracatını artıran tek ülke oldu. Ülkenin ihracatı birinci çeyrekte yüzde 9,3 düşüşünün ardından ikinci çeyrekte yüzde 9,1 attı. Çin’in ithalatı ise ikinci çeyrekte yüzde 4,9 düştü.

Avustralya'nın ihracatı yüzde 4,4, ithalatı da yüzde 5,6 düşüş gösterirken, Japonya’nın ihracatı yüzde 15,2 ve ithalatı da yüzde 4,6 daraldı. Güney Kore'nin ihracatı yüzde 20,1 azalırken, ülkenin ithalatı yüzde 10,8 düşüş gösterdi.

G20 ülkeleri içinde Fransa’nın, Hindistan’ın, İtalya’nın ve İngiltere'nin ihracatlarında sırasıyla yüzde 29,3, yüzde 30,1, yüzde 26,5 ve yüzde 23,6 düşüş görüldü.

Söz konusu dönemde ekonomisi ihracata dayalı Almanya'nın uluslararası ticareti de Kovid-19’dan önemli derecede etkilendi. Almanya’nın ihracatı yüzde 22,5 ve ithalatı da yüzde 15,6 azalış gösterdi.

Enerji tedarikçisi Rusya ve Suudi Arabistan’ın ihracatları ise sırasıyla yüzde 24,6 ve yüzde 45,8 geriledi.

Kuzey Amerika’da Kanada ve ABD’nin ihracatları sırasıyla yüzde 27,7 ve 28,2 düşüş gösterirken, Meksika ve Brazilya’nın ihracatlarının sırasıyla yüzde 36,1 ve 7,2 düşüş göstermesi dikkati çekti.

OECD’ye göre, aynı dönemde Türkiye’nin ihracatında yüzde 25,8 ve ithalatında da yüzde 24,3 düşüş görüldü.

OECD raporunda, mayıs ve haziran aylarındaki verilerin, hemen hemen tüm G20 ekonomilerinde Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerinin gevşetilmesiyle nisandaki düşük seviyelerinden kısmi bir toparlanma olduğuna işaret ettiğine vurgu yapılarak, temmuzda ekonomilerde mevcut olan verilerin bu iyileşmenin devam ettiğine işaret ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!
Gündem

Bakan Albayrak mevkidaşı tarafından tehdit edildiğini duyurdu!

Bugünkü yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı söyleşiyi aktaran gazeteci Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak’ın Avrupalı..
Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...
Eğitim

Yeni eğitim dönemi detayları belli oldu! Kayıt parası ve bağışlar...

Uzaktan eğitimle önümüzdeki pazartesi günü açılacak olan okullarda eğitim sürecinin nasıl olacağının detayları ortaya çıktı. ..
İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar
Dünya

İki ülke arasında tansiyon yeniden yükseldi! Rus füzeleriyle sınıra dayandılar

Çin ile Hindistan arasında yeni gerilim yaşandı. Hint birliklerinin Rus hava savunma füzeleriyle sınıra yerleştiği belirtildi.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı