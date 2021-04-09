Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak
Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de ise 33. hafta mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük (Türk Telekom)
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep (Ülker)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)
TFF 1. Lig
Bugün:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu (Diyarbakır)
15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor (Devrek İlçe)
15.00 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Uşakspor-Manisa (Uşak 1 Eylül)
15.00 Şanlıurfaspor-Çorum (Şanlıurfa GAP)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
Kırmızı Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor (Pazar İlçe)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)
15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Tarsus İlçe)
15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Eyüp)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak (Kırşehir Ahi)
15.00 Bodrumspor-Pendikspor (Bodrum İlçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)