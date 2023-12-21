Futbolda dönüm noktası! Avrupa Süper Ligi'ne yeşil ışık

Avrupa'nın büyük kulüplerinin UEFA organizasyonlarından ayrılıp kulüplerin yönettiği bir organizasyon olan "Süper Lig" projesi için açtığı dava hakkındaki karar açıklandı.

"REKABET HUKUKUNA AYKIRI"

Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karara göre; UEFA, 2021 yılında duyurulan Avrupa Süper Ligi projesini iptal ederek rekabet hukukuna aykırı hareket etti.

"UEFA'NIN HAKKI YOK"

Buna göre; ne FIFA ne de UEFA, kendi organizasyonları dışındaki bir turnuvaya katılan kulüplere herhangi bir yaptırım uygulama hakkına sahip değil.

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Karar ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nin yeniden kurulması gündeme gelse de projenin ilk duyurulduğu tarihteki taraftar tepkileri sebebiyle kulüplerin bu konuda çekimser olduğu belirtildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in önderliğindeki 12 kulüp ile duyurulan organizasyonda taraftar tepkileri sebebiyle son olarak sadece Real Madrid ve Barcelona kulüpleri kalmıştı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA yönetimi, karar hakkında yaptığı açıklamada 'Bu, Süper Lig'in onaylandığı anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

"Bu karar, sözde Süper Lig'in onaylanması ya da doğrulanması anlamına gelmemekte; daha ziyade UEFA'nın ön izin çerçevesindeki tarihsel bir eksikliği, Haziran 2022'de zaten fark edilmiş ve ele alınmış olan teknik bir hususu vurgulamaktadır. UEFA yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de ilgili tüm Avrupa yasa ve yönetmeliklerine uygun olduğundan emindir.

UEFA, Avrupa futbolunun piramidini savunma ve toplumun daha geniş çıkarlarına hizmet etmeye devam etmesini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Avrupa spor modelini federasyonlar, ligler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, antrenörler, AB kurumları, hükümetler ve ortaklarımızla birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz.

Taraftarların ve ilgili tüm tarafların yeri doldurulamaz bir model olarak ilan ettikleri dayanışmaya dayalı Avrupa futbolu piramidinin, Avrupa yasaları ve ulusal yasalar tarafından bozulma tehdidine karşı korunacağına inanıyoruz."

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA, daha fazla yorum yapmadan önce kararı; UEFA, diğer konfederasyonlar ve üye derneklerle koordineli olarak analiz edecek. FIFA, tüzüğüne uygun olarak, sportif liyakatla desteklenen piramit yapısı ve rekabetçi denge ve mali dayanışma ilkeleri de dahil olmak üzere, sporun kendine özgü doğasına sıkı sıkıya inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.

PEREZ: "BU BİR ZAFER"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, karar ile ilgili gelişmelerden mutluluk duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

"Real Madrid olarak kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu kararın kapsamını inceleyeceğiz. İlk olarak, Avrupa futbolu artık bir tekel olmayacaktır. İkinci olarak, kulüpler kendi kaderlerinin efendisi olacaklar. Rekabetin teşvik edilmesinin kabul edildiğini görüyoruz. Bugün özgürlüğün, futbolun ve taraftarların Avrupası bir zafer kazanmıştır. Bugün hukuk ve özgürlük hakimdir. 70 yıl önce Avrupa Kupası'nın oluşturulmasıyla zaten temel bir adım attık. Bunu başarmak için modern ve ulusal müsabakalarla uyumlu bir projeyi savunacağız. Bu proje 'finansal fair play'e saygıyı etkin bir şekilde uygulayacaktır. Oyuncuları koruyacak ve taraftarları heyecanlandıracaktır. Kampanyalar bugünden itibaren yoğunlaşacaktır. Kimse bir tekeli sona erdirmenin basit olduğunu söylemedi. Bu, 21. yüzyılın zirvesindeki futbol olacak. Tehditler olmadan, hiçbir şeye ya da hiç kimseye karşı hareket etmeden çalışacağız. Bugünden itibaren bugün ve gelecek kulüplerin ve taraftarlarının elindedir. Futbol ve spor tarihi için büyük bir gün."

"TÜM MAÇLAR ÜCRETSİZ OLACAK"

Karar üzerine konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, "UEFA'nın tekeli bitti, Futbol artık özgür kaldı. Kulüpler artık kendi kaderini belirlemekte özgür ve yaptırım tehlikeleri yok. Taraftarlara buradan duyuruyoruz; Avrupa Süper Ligi'nde tüm maçlar ücretsiz olacak. Kulüpler için ise gelirlerin tamamı garanti edilecek." ifadelerini kullandı.

KABUL EDEN KULÜPLER

Öte yandan İspanyol basınından basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Porto, Benfica, PSV, Feyenoord, Anderlecht, Kızılyıldız ve İtalyan kulüpleri Süper Lig projesinin yeni haline katılmayı kabul etti.

CAFERIN: "DURDURMAYA ÇALIŞMAYACAĞIZ"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin konuya ilişkin, "Avrupa Süper Ligi'ni durdurmaya çalışmayacağız, ne istiyorlarsa yapabilirler. Umarım muhteşem turnuvalarını en kısa süre içinde başlatırlar. Ne yaptıklarını umarım biliyorlardır ama bundan pek de emin değilim." dedi.