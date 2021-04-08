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Spor Futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?
Spor

Futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Milli Takım kampındaki vaka sayısının da yükselmesi üzerine futbolcuların aşı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 12:22:00 -
Futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Futbol takımlarında vaka sayılarının artışı üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Milli Takım kampında 15 kişinin daha koronavirüse yakalandığı biliniyor. Peki, futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sadece futbolcuları değil, hakemleri, idari personelleri, turistik hizmet veren tüm personelleri aşılatmak istediklerini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Başkan Özdemir, Bakan Koca’nın elinden gelen yardımı yapacağını söylediğini belirterek onay beklediklerini ifade etti.

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