Futbol takımlarında vaka sayılarının artışı üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Milli Takım kampında 15 kişinin daha koronavirüse yakalandığı biliniyor. Peki, futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Futbolcular aşı olacak mı? Futbolcular hangi tarihte aşı olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, sadece futbolcuları değil, hakemleri, idari personelleri, turistik hizmet veren tüm personelleri aşılatmak istediklerini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Başkan Özdemir, Bakan Koca’nın elinden gelen yardımı yapacağını söylediğini belirterek onay beklediklerini ifade etti.