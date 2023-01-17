Futbola Yerli 'Asi' rüzgarı sert esiyor

Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abdulla Sönmez, VAR sistemini eleştirerek, “Futbolun ruhu kaybolmuştur. Doğası bozulmuştur. Hızı azalmıştır. Akıcı değildir” diyerek Asi Sistemini geliştirdi. Sönmez spor kamuoyundaki eleştirileri ise şöyle özetledi:

Fenerbahçe; Yeter göz Var izan var.

Galatasaray; Teknoloji var adalet yok.

Beşiktaş; Var sisteminin neye göre çalıştığı belli değil.

Trabzonspor; Kime Var.

Adanademirspor; Var’a rağmen hatalar görülmüyor.

Giresunspor; Var’ı istemiyoruz.

Ümraniye; Var’ı istemiyoruz.

Ankaragücü; Var mısın yok musun.

İstanbulspor; Biz neresini düzeltelim ki.

Hatayspor; Türkiye gördü Var görmedi

Mehmet Büyükekşi; Var sisteminin kaldırılması için bütün kulüplerin talebi olmalı.

İsveç; 16 kulübün 9‘u Var’ın kaldırılması için başvuruda bulundu.

İngiltere; taraftar imza topluyor Var kaldırılsın.

Uluslararası futbol birliği kurulu (ıfab) Var konuşmalarının açıklanmasını uygun bulmuyor. Gerekçe olarak da tartışmaların bitmeyeceği, var sisteminin çökebileceği gösteriliyor.Var kayıtları açıklanmıştır. Var sistemi çöktüğü anlaşılmaktadır. Aleksander Ceferin Avrupa futbol birliği başkanı (uefa); Var’ın büyük bir hayranı değilim. Gol oluyor futbolcular sevinemiyor bile. Kenardan bekle, bekle diye ses geliyor. Şu an sistemden memnun değilim. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.

Nihat Özdemir Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF); inceleme sürelerinin uzaması, oyunun soğuması, bütün önde gelen liglerde ve bütün dünyanın sorunu.

Erman Toroğlu eski hakem, yorumcu, yazar: Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında ilk yarıya 7 dakika ikinci yarıya ilave 9 dakika 16 dakika oynanmayan süre. Tempo düşüyor. Dinleniyor topçular. Bizim ülkede futbol zaten hızlı oynanmıyor. Futbolcular felaket dinleniyor. İnanılmaz dinlendiler. Bunun bir çaresinin bulunması lazım.

Yerli asi sistemi nedir?

Futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın birinin kırmızı yarı alan işaretlenmesi diğerinin beyaz yarı alan bırakılması ile iki bağımsız yarı alan elde edilmesi top kırmızı yarı alanında iken kırmızı oyun alanı orta hakemi, top beyaz yarı alana geldiğinde beyaz oyun alanı orta hakemi tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır.

Yerli Asi sistemi her yönü ile Var sisteminden güçlüdür şöyle ki; Futbolun ruhu kaybolmuştur. Doğası bozulmuştur. Hızı azalmıştır. Akıcı değildir. Kesinti vardır. Maç durmaktadır. Oyun soğumaktadır. Karmaşıktır. Çok yüksek maliyetlidir. Tüm lig kategorilerinde uygulanamaz. Adaletsiz bir uygulamadır. Hakem ve yardımcı hakemlere ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Kritik anlarda büyük tepkiler almaktadır. Güven zedelenmektedir. İtiraz çoksa izle düşüncesi var. Hakem rahat davranıyor. Hakem sürekli Var’a gidiyor. Var’dan sürekli izle geliyor. Maç durdukça duruyor. Oyun soğudukça soğuyor. Maça konsantrasyon kalmıyor. Var ona bakmıyor. Buna bakmıyor. Elektrik kesti. Şarj bitti. Galip gelen, mağlup olan, gol atan, penaltı kazanan, seyreden taraflar mutsuzdur. Var sistemi; zeybek oyunu benzeridir.

Yerli asi sistemi

Futbolun ruhu kaybolmuyor. Doğası bozulmuyor. Kesinti yoktur. Hızı artıyor. Akıcıdır. Maç durmuyor. Oyun soğumuyor. Çok düşük maliyetlidir. Tüm lig kategorilerinde uygulanabilir. Galip gelen, mağlup olan, gol atan, penaltı kazanan, seyreden taraflar mutludur. Asi sistemi cumhurbaşkanımızın durmak yok yola devam sözü gibidir. Hakemler kendi sahasından sorumlu oldukları için pozisyonları çok dikkatli ve yakından takip edecekler. Daha az yorulacaklar. Top kendi sahasında olmadığı zamanlarda dinlenecekler ve sahalarını kontrol edecekler. Hakemlik yaş haddi yükselecek. Asi sistemi ile uzun yıllar maç yönetecekler. Her maça yönetmek için kırmızı saha orta hakemi ve beyaz saha orta hakemi iki orta hakem verilir. Bir orta hakem maliyeti yetecektir.

‘Her şey bir hayalle başlar’

Cumhurbaşkanımızın her şey bir hayalle başlar, kötü komşu adamı mal sahibi eder, bir kere azmedip Allah’a tevekkül edildiğinde mesele biter sözlerine uygun biz daha iyisini yaptık diyen Sönmez, “Hakem hatalarını sıfıra indiren, Yerli Asi sistemini dünya futboluna kazandırdık. VAR nereye kadar var, Yerli Asi sistemi var, beklemeye ne gerek var. İFAB, FIFA, UEFA, futbol federasyonları VAR’dan vazgeçmişler. Biz atı alının Üsküdar’ı geçmesini mi bekleyeceğiz. Yerli Asi Sistemini bir an önce yürürlüğe koymalıyız” diye konuştu