  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kupada 2. tur maçları yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:33:06 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. turun perdesi yarın açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 46 takımın mücadele edeceği ikinci turda yarın 3 müsabaka oynanacak.

İkinci turda, tek maç eleme usulüne göre 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 3. tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının programı şöyle:


Yarın:

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

17.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

20.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)


21 Ekim Çarşamba:


13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)


22 Ekim Perşembe:


13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bekir Çoşkun hayatını kaybetti
Gündem

Bekir Çoşkun hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Çoşkun hayatını kaybetti.
TOGG’a büyük övgü! Türkiye kendi Tesla’sını oluşturdu
Gündem

TOGG’a büyük övgü! Türkiye kendi Tesla’sını oluşturdu

Alman basınının önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta TOGG'un büyük başarısını itiraf etti. Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), ..
Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?
Gündem

Akıncı'ya hezimet yaşatan Ersin Tatar kim?

Türkiye düşmanı olarak bilinen Mustafa Akıncı'yı hezimete uğratarak KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar kim? Ersin Tatar'ın aile ha..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay