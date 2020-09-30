  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Krasnodar, Salzburg ve Midtjylland turnuvada gruplara kaldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:59:06 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.

Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)

Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv﻿ (İsrail): 3-1 (2-1)

Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya)﻿: 4-1 (0-0)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ..
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde ..
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatını sonuna kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay