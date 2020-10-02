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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Turnuvada play-off turunu geçen 21 takım, gruplara kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 01:04:46 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu maçları sona erdi.

Turnuvanın favorilerinden İtalya temsilcisi Milan, önceki turda Beşiktaş'ı eleyen Portekiz ekibi Rio Ave karşısında normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren karşılaşmayı penaltılar sonunda 9-8 kazanarak tur atladı.

Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımı 2-1 gerideyken uzatmaların 120+2. dakikasında attığı penaltı golüyle skoru eşitleyerek takımının turu geçmesinde başrolü oynadı.

Avusturya ekibi LASK ise konuk olduğu, turnuvanın tecrübeli takımlarından Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u 4-1'le geçerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Cluj (Romanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Slovan Liberec (Çekya), Granada (İspanya), Lech (Polonya), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Karabağ (Azerbaycan), Celtic (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan), Standard Liege (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Dundalk (İrlanda), Young Boys (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rangers (İskoçya), AEK (Yunanistan) ve Tottenham da (İngiltere) tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

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