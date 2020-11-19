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Spor Futbol: Toplu sonuç
Spor

Futbol: Toplu sonuç

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta tek maçla sona erdi - Misli.com 3. Lig'de 10. hafta, 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:39:48 -
Futbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'in 11. haftası tek maçla, 3. Lig'in 10. haftası ise 1, 2 ve 3. grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor: 1-1


- Misli.com 3. Lig

1. Grup:

Payasspor-Artvin Hopaspor: 2-3

Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Manisaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-3

Bucaspor-Kızılcabölükpor: 3-0

1877 Alemdağspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1

Ofspor-Antalya Kemerspor: 1-1

Diyarbekirspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0


2. Grup:


Tekirdağspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-İskenderun FK: 1-0

Yomraspor-Mardin Fosfatspor: 0-0

Fethiyespor-Kahta 02: 2-0

Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970: 1-0

Yozgatspor 1959-Tokatspor: 0-0


3. Grup:


Şile Yıldızspor-Çatalcaspor: 0-1

Altındağspor-Cizrespor: 3-0

Erbaaspor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1

Isparta 32-Gölcükspor: 2-1

Karşıyaka-Somaspor: 0-1

Batman Petrolspor-Çarşambaspor: 1-3

İçel İdmanyurdu-Arhavispor: 3-0


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