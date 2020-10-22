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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:41:39 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya (Dk. 78 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker, Aosman (Dk. 71 Ahmet Yazar), Thuram, Pucko (Dk. 86 Özgürcan Özcan)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Dk. 33 Barış Zeren), Mbamba (Dk. 61 Bulbwa), Beykan Şimşek, Umar (Dk. 46 Hacı Ömer Doğru), Erdem Çetinkaya (Dk. 19 Engin Bekdemir)

Goller: Dk. 27 Cajic, Dk. 58 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Yohou, Dk. 81 Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Dk. 65 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 6. hafta maçında Tuzlaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 yendi.


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