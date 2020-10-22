Futbol: TFF 1. Lig
Ligin 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
25 Ekim Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy