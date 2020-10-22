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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ligin 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:50:45 -
Futbol: TFF 1. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Altınordu: Caner Ak

19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

25 Ekim Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Altay-Giresunspor: Sarper Barış Saka

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor-Bursaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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