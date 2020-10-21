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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Balıkesirspor: 0 - Beypiliç Boluspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:20:18 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, İsmail Yüksek (Dk. 68 Celal Emir Dede), Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Otoo, Cumali Bişi, Kethevoama, Mrsic, Doğa İşeri, Ezeh (Dk. 89 Oğuzhan Aydoğdu)

Boluspor: Orlando Masquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Rydel Poepon (Dk. 45 Muhammet Arslantaş), Nemanja Mihajlovic (Dk. 45 Gökhan Sazdağı), Muhammed Bayır, Alican Özfesli (Dk. 89 Aboa Belili), Ali Keten (Dk. 89 Fethi Özer), Aykut Demir, Burak Bekaroğlu

Sarı kartlar: Dk. 35 Otoo, (Balıkesirspor), Dk. 35 Muhammed Bayır, Dk. 45 Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kaldı.


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