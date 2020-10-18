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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Beypiliç Boluspor: 1 - Tuzlaspor : 2

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:44:37 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın Bursa, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay

Beypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan (Dk. 90+2 Hamza Gür), Bekir Yılmaz, Rydel Poepon (Dk. 71 Mertan Caner Öztürk), Gökhan Sazdağ (Dk. 86 Nemanja Mihajlovic), Marlinho Da Silva (Dk. 71 Tugay Kaçar- Dk. 86 Fethi Özer), Muhammet Bayır, Alican Özfesli, Ali Keten, Burak Bekaroğlu

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Samuel Yohou, Aykut Çeviker (Dk. 76 Özgür Can Özcan), Gökhan Kaya, Kossi Segbefia (Dk. 46 Aias Aosman), Ahmet Yazar (Dk. 46 Onur Ayık), Erdem Özgenç, Aldin Cajic (Dk. 62 Matej Pucko), Rogerio Rosario (Dk. 90+5 Tarık Tekdal), Ferhat Öztorun

Goller: Dk. 40 Marlinho Da Silva (Beypiliç Boluspor), Dk. 78 Onur Ayık, Dk. 90 Aias Aosman (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Aykut Çeviker, Dk. 42 Samuel Yohou, Dk. 90+4 Haydar Yılmaz (Tuzlaspor), Dk. 32 Gökhan Sazdağ, Dk. 84 Muhammet Bayır, Dk. 90+1 Mertan Caner Öztürk (Beypiliç Boluspor)


BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-1 yendi.

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