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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:16:22 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Serkan Çimen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 82 Mossoro), Poko (Dk. 56 Nwobodo), Tripic (Dk. 56 Cherif Ndiaye), Guilherme, Brown Ideye

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Pelkas (Dk. 70 Sinan Gümüş), Gustavo, Sosa (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 56 Ferdi Kadıoğlu), Ozan Tufan, Samatta (Dk. 70 Cisse)

Goller: Dk. 26 Sosa (Penaltıdan), Dk. 43 Serdar Aziz, Dk. 51 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 34 (Penaltıdan) ve 63 Guilherme (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Gustavo, Dk. 64 Altay Bayındır ve Caner Erkin, Dk. 75 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 60 Brown Ideye, Dk. 65 Nwobodo, Dk. 88 Mihojevic (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Ozan Tufan'ın yaptığı ortada Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunda Murat'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

63. dakikada Göztepe farkı tekrar 1'e indirdi. Sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada müsait durumdaki Guilherme yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

72. dakikada sağ kanattan Sinan'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Cisse'nin vuruşunda top auta gitti.

77. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cisse, topla ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği topu araya giren savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

89. dakikada ceza sahasının hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in şutunda top dışarı çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

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