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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:10:32 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Serkan Çimen

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Poko, Tripic, Guilherme, Brown Ideye

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Pelkas, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan Tufan, Samatta

Goller: Dk. 26 Sosa (Penaltıdan), Dk. 43 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 34 Guilherme (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 41 Gustavo (Fenerbahçe)



İZMiR (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçının ilk yarısını konuk ekip 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sol kanattan Ozan Tufan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde topun Poko'dan sektiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi. Hakemin Poko'nun topa elle müdahale ettiğine karar vermesi üzerine kazanılan penaltı atışını kullanan Sosa, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Serdar'la mücadele eden Tripic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlu bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Atışı 34. dakikada kullanan Guilherme takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-1 önde bitirdi.

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