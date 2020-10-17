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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:54:01 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Caner Özaral, Ali Tuna

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic, Shengelia, Kravets

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Ahmed Ildız, Erkan Kaş, Acquah, Fofana, Olcay Şahan, Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 18 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 24 Tetteh (Yeni Malatyaspor)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 5. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.

29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.

36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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