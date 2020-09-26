  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Trabzonspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:11:12 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak (Dk. 58 Safa Kınalı), Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 79 Ahmet Canbaz), Afobe (Dk. 87 Plaza)

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake (Dk. 68 Bülent Cevahir), Murat Akça (Dk. 46 Zeki Yavru), Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Ahmed Ildız (Dk. 46 Lukoki), Adem Büyük (Dk. 79 Jetmir Topalli), Cueva (Dk. 46 Zuqui), Tetteh

Goller: Dk. 24 ve 33 Afobe, Dk. 45+3 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 78 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 80 Zuqui, Dk. 90+4 Tetteh ve Adem Büyük (Yedek kulübesinde) (Yeni Malatyaspor), Dk. 90+4 Baker (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

48. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında Nwakaeme'nin yerden sert şutunda, kaleci Herrera'yı geçen topu çizgi önünde Hadebe çıkardı.

56. dakikada Marlon'un soldan pasında ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdülkadir Ömür, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

58. dakikada kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yerine Safa Kınalı oyuna dahil oldu.

76. dakikada sağ taraftan Lukoki'nin ceza alanına pasında Adem Büyük, Hüseyin Türkmen ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gönderdi: 3-1

87. dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!
Ekonomi

Bankada parası ve altını olanlar dikkat! BDDK’dan yeni düzenleme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, yeni düzenlemesine göre bankada parası veya altın hesabı olanlar yüksek miktarda kredi kartı l..
Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast
Dünya

Olayın arkasında kim var? Bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukat Babar Kadri, suikast sonucu hayatını kaybetti. ..
Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu
Teknoloji

Yurt dışından büyük talep var! Atmaca'nın teslim tarihi belli oldu

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın karadan atılan füzeleri de imha edebileceğini açıklad..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı