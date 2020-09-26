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Spor

Futbol: Süper Lig

Atakaş Hatayspor: 1 - Kasımpaşa: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:13:00 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Munir, Barbosa (Dk. 90+2 Billong), Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Traore (Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abidoğlu, Popov, Diouf (Dk. 77 Boupendza)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tarkan Serbest, Sadiku (Dk. 70 Tirpan), Pavelka (Dk. 46 Hadadi), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Carius, Varga (Dk. 70 Yasin Dülder), Brecka, Aytaç Kara, Hadergjonaj (Dk. 70 Ahmet Oğuz)

Gol: Dk. 57 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 74 Tarkan Serbest, Dk. 90+4 Ahmet Oğuz (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Diouf (Atakaş Hatayspor)


HATAY (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

50. dakikada Selim Ilgaz çalımlarla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

57. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Orta sahadan Gökhan Karadeniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diouf'un sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

80. dakikada sol kanatta Ahmet Oğuz'dan topu alan Boupendza'nın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

84. dakikada Carius'un ceza sahası dışından sert şutunda, kalece Munir son anda topu kornere çeldi.

Maçın kalan bölümünde her iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.


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