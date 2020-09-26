  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 2

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:08:31 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 90+1 Cherif Ndiaye), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 88 Burekovic), Mossoro (Dk. 77 Kubilay Sönmez), Brown Ideye

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson (Dk. 90+4 Sousa), Olkowski (Dk. 85 Oğuz Ceylan), Güray Vural (Dk. 73 Kozulj), Maxim, Muhammet Demir (Dk. 73 Kenan Özer), Andre (Dk. 73 Enver Cenk Şahin)

Goller: Dk. 7 Muhammet Demir, Dk. 90+1 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 50 Soner Aydoğdu, Dk. 61 Brown Ideye (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar, Dk. 88 Yalçın Kayan (Göztepe), Dk. 82 Olkowski (Gaziantep FK)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
PKK'nın yayın organının fişi çekildi
Medya

PKK'nın yayın organının fişi çekildi

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi’nin internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirild..
Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi
Ekonomi

Üretilmesi tam 3 yıl sürdü! Rusya'dan Türkiye'ye gönderildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü Atommash, inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünite..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı