Futbol: Süper Lig
Göztepe: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Brown Ideye
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Jefferson, Olkowski, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir, Andre
Gol: Dk. 7 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 37 Alpaslan Öztürk, Dk. 43 Halil Akbunar (Göztepe)
İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe-Gaziantep FK maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Gaziantep FK 1-0 önde bitirdi.