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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:25:13 -
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'de 5. hafta bugün oynanan 9 maçla sona erdi.

Ligde 4 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor: 2-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003: 3-2

Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

Kızılcabölükspor-Ofspor: 2-2

1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1


- 3. Grup


Erbaaspor-Osmaniyespor: 2-0

Isparta 32 Spor-Altındağspor: 4-0


- 4. Grup

52 Orduspor FK-Silivrispor: 5-0

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