Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Ligin 2. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 3. Lig'in 2. haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen üç maç dışında tamamlandı.
Ligde 4 grupta alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Fatsa Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-0
Ofspor-1877 Alemdağspor: 1-1
Kemerspor 2003-Artvin Hopaspor: 1-2
Payasspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
Belediye Derincespor-Manisaspor: 1-0
Diyarbekirspor-Bucaspor 1928: 1-2
- 2. Grup
Tokatspor-İskenderun FK: 1-1
Yozgatspor 1959 FK-Yomraspor: 1-2
Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Halide Edip Adıvarspor-Belediye Kütahyaspor: 2-1
Çengelköy-Kahta 02 Spor: 2-1
Nazilli Belediyespor-Ceyhan Spor: 6-0
Darıca Gençlerbirliği-Fethiyespor: 2-1
- 3. Grup
Arhavispor-Yalovaspor: 2-2
Çarşambaspor-Elazığ Karakoçan FK: 1-1
Batman Petrolspor-Isparta 32 Spor: 3-1
Somaspor-Gölcükspor: 1-0
Şile Yıldızspor-Osmaniyespor FK: 2-1
İçel İdmanyurdu-Erbaaspor: 3-0
- 4. Grup
Adıyaman 1954 Spor-Alanya Kestelspor: 1-1
Kozan Spor FK-Düzcespor: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadolu-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0
Muğlaspor-52 Orduspor FK: 0-1
Bergama Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Modafen-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 0-2
2. Grup'ta Ağrı 1970 Spor-Mardin Fosfatspor, 3. Grup'ta Çatalcaspor-Cizrespor ve 4. Grup'ta Siirt İl Özel İdaresi-Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.