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Spor Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:37:00 -
Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen iki maç dışında tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup


Anagold 24Erzincanspor-Kahramanmaraşspor: 2-1

Şanlıurfaspor-Sancaktepe FK: 0-8

Gümüşhanespor-İnegölspor: 1-0

Hacettepe-Ergene Velimeşespor: 2-1

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu FK: 2-1

Sarıyer-Afjet Afyonspor: 1-1

Uşakspor-Ankara Demirspor: 3-1

Manisa FK-Kocaelispor: 6-1

- Kırmızı Grup


Elazığspor-Serik Belediyespor: 1-1

Vanspor FK-Kırklarelispor: 0-0

Pazarspor-Tarsus İdmanyurdu: 1-3

Mamak FK-Turgutluspor: 0-1

Pendikspor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Sakaryaspor-Eyüpspor: 1-1

Karacabey Belediyespor-1922 Konyaspor: 1-0

Bodrumspor-GMG Kastamonuspor: 4-1

Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare ve Kırşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor karşılaşmaları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

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