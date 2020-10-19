  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Misli.com 2. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 2. Lig

Ligin 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:03:13 -
Futbol: Misli.com 2. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)

14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Hacettepe-Kahramanmaraş Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)

14.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe FK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Manisa FK-Ergene Velimeşespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Çorum FK-Niğde Anadolu (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor-İnegölspor (Kocaeli)


Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Mamak FK-Eyüpspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pendik)

14.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Titanic Mardan)

14.00 Sakaryaspor-Pazarspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bodrumspor-Kırklarelispor (Bodrum İlçe)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme
Gündem

Şamil Tayyar'dan KKTC seçimlerini tutturamayan Adil Gür'e gönderme

Gazeteci Yazar ve AK Parti 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, KKTC seçimlerini bilemeyen A&G Araştırma Şirketi Genel Mü..
Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?
Gündem

Mustafa Akıncı'ya olay sözler: Şimdi neyi satacaksın?

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ'dan ça..
Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar
Gündem

Yunan diken üstünde! Türkiye'nin S-400 hamlesi sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini Sinop'ta test etmesi Yunan medyasında gündem oldu. S-400'lerin Yunanistan'a kar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay