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Aktüel

Fuhuş için yer teminine gözaltı

Samsun’da bir kişi fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 17:21:09 -
Fuhuş için yer teminine gözaltı

Samsun’da bir kişi fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak suçundan gözaltına alındı.


Samsun’da, T.A. adlı kadını erkeklere para karşılığı ayarladığı iddia edilen S.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa aracı olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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