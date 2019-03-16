Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Yeni Zelanda'da meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın açıklamaları şöyle;

Bu vahşeti iki yıldır planladığı anlaşılan teröristlerin Sayın Cumhurbaşkanımızı, Türk milletini, ülkemizi ve tarihimizi hedef almaları olayın bir diğer üzücü boyutun teşkil etmektedir. Tüm dünya mazlumlarının sesi olan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağı bilinciyle ömrünü milletine hizmete adayarak gece gündüz çalışan bir liderdir. Milletimiz liderine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkacak, bu tür kirli operasyonlara asla müsaade etmeyecektir.

Uzun yıllar teröre büyük kayıplar vermiş ve terörün her türlüsüne karşı çıkmış bir ülke olarak Türkiye, Yeni Zelanda'nın terörle mücadelesinde ve atacağı adımlarda yanında olacaktır. Yaşanan bu terör eylemi, İslam düşmanlığının sınırları olmadığını bizlere ne yazık ki bir kez daha göstermiştir. Buradan bütün dünyayı, İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına, radikalizme ve ırkçılığa karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

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