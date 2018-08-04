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Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye 400 ana proje ile ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:01
Fuat Oktay: Türkiye ikinci şahlanış dönemini gerçekleştirecek

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, 100 Günlük İcraat  Programına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 Günlük İcraat Programının  millete verdikleri sözün bir teminatı olarak hayata geçirildiğini vurgulayan  Oktay, "Tüm Bakanlıklarımız ile birlikte titiz ve yoğun mesai sonucu hazırlanan  projeler 2023 hedeflerimizi hızla hayata geçirecektir. Türkiye 400 ana proje ile  ekonomiden enerjiye, turizmden savunma sanayiine kadar bir çok alanda ikinci  şahlanış dönemini gerçekleştirecektir. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini  kullandı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 00:01
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