Fuat Oktay: Hainler temizlendikçe TSK’nın gücü artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp ve Araştırma Enstitüleri yeni akademik yıl açılış törenine katıldı. Oktay, yeni akademik yıl açılış törenindeki konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından pek çok alanla birlikte askeri personel yetiştirme sisteminde de baştan sona değişikliğe gidildiğini belirten Oktay, “FETÖ’cü darbeci zihniyetin kaynağı haline dönüşmüş olan okulların tamamı kapatılmış, öğrencileri dağıtılmış ve yepyeni bir sistem kurulmuştur“ diye konuştu.

Oktay, terör örgütü ile irtibatı tespit edilen öğretim elemanları ile öğrencilerin tamamının bu okullardan uzaklaştırıldığını vurgulayarak, “Halen de terör örgütü ile iltisakı tespit edilenlerin okullarımızla ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizle ilişiği kesilmeye devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Oktay, FETÖ, ordudan temizlendiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon gücünün nasıl arttığını, darbenin hemen arkasında başlayan harekatlarla görüldüğünü belirtti.

Türkiye’nin gücüne tüm dünya şahit oldu

Kâğıt üzerinde Türkiye’den katbekat güçlü gözüken orduların cesaret bile edemediği, teşebbüs etse de başarılı olamadığı operasyonları bir kaç ay içinde Türkiye’nin nasıl zafere ulaştırdığına tüm dünyanın şahit olduğunu ifade eden Oktay, “Bu sebeple biz diyoruz ki bu ordu şanlı bir ordudur, bu millet kutlu bir millettir. Bu asker, şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir. Bu devlet ebed-müddet bir devlettir. Her kim, askerimize kem gözle bakarsa karşısında önce Cumhurbaşkanımızla birlikte bizleri bulur. Her kim bu ülkeye bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekün milletimizi bulur” diye konuştu.

Yeni akademik yılın ilk dersini Afyoncu verdi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç kapsamında gelecekteki Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde görev almaya aday personelin milli değerlere bağlı, nitelikli ve donanımlı olarak en kısa sürede yetiştirilmesi amacıyla Kurmaylık eğitim sisteminde şekillendirildiğini belirtti.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu, açılış konuşmasının ardından yeni akademik yılın ilk dersini verdi.

“Osmanlı Askeri Gücü” konulu ilk ders sunumunu gerçekleştiren Afyoncu, bu gücün nerelerden kaynaklandığını ve getirileri hakkında bilgiler verdi.