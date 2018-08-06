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Freni boşalan TIR dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da freni boşaldığı iddia edilen TIR kontrolden çıkarak 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kaza sonrası araçlarda sıkışan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:08
Freni boşalan TIR dehşet saçtı!

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:08
  1. TIR
  2. freni boşalan TIR

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  • halil45 halil45 34 dk önce
    TÜV nasil veriliyor bu tirlara galiba kontrol yok plaketi yapistiriyorlar yola devam, tirlar kontrole bile gelmiyor
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