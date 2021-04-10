Fransız takımı Lille'den Yusuf Yazıcı kararı

Ekonomik kriz yaşayan Lille'in, bu krizden kurtulmak için para eden futbolcularıyla yolları ayıracağı öğrenildi. Sezon öncesi krizden çıkabilmek için 95 milyon euroya ihtiyacı olduğu belirtilen Fransız ekibinin, beş futbolcunun satışından bu paranın büyük kısmını elde etmeyi hedefliyor. Ligue 1'de liderlik koltuğunda oturan Lille, Şampiyonlar Ligi gelirleri ile de 95 milyon euroyu tamamlamak istiyor.

Koronavirüs etkisi

Koronavirüse yakalanan ve karantinada olduğu için takımdan bir süredir ayrı kalan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 14 gol atarken, 5 de asist yaptı. Yusuf Yazıcı, 2019 Ağustos ayında 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Lille transfer olmuştu.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı da Lille'de 42 mücadelede oynadı. 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu 7 golü ligde, 7 golü de UEFA Avrupa Ligi'nde attı. Yıldız futbolcunun ligde 4, Avrupa Ligi'nde de 1 asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

35 milyon euro bekleniyor

Yusuf Yazıcı'ya 17.5 milyon euro yatırım yapan Lille, Türk futbolcusundan en az 35 milyon euro bekliyor. Fransız ekibi, bu fiyatın altına Yusuf'u satmayı kesinlikle düşünmüyor. Yusuf Yazıcı için Arsenal'ın devrede olduğu iddia edilmişti.