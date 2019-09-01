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Fransız polisinden Türk sürücüye küstah taciz

İnternette yer alan bir görüntüde Fransız bir polisin trafikte durdurduğu Türk sürücüye hakaret ettiği görüldü. Adama "Türkler temiz değil" diyen polis, parfümün neden üretildiğini duyduğunda ise sürücüye zorla kelepçe takıp polis merkezine götürmeye kalktı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:06

Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma Fransızların Türk düşmanlığını gözler önüne serdi. Buna göre; kebapçı olduğunu söyleyen Türk sürücü kibarlık yapıp polisi dükkanına yemek yemeye davet ediyor. Ancak Türklerin temiz olmadığını söyleyen polis daveti küstah bir dille reddediyor.

Gerçekler zoruna gitti

Sakinliğini koruyan Türk sürücü polisin kışkırtmalarına dayanamayıp parfümün Fransızların banyo yapmayı sevmediği ve kötü kokmamak için ürettiklerini söylüyor. Gerçekleri hazmedemeyen Fransız polis ise sürücüyü tutuklamaya kalkıyor...

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • nekadar demokratlar nekadar demokratlar 6 dk önce
    batıcımalar izlesin
  • Mikail okurogluMikail okuroglu13 dk önce
    Kendi tarihinize Fransız mı kaldınız parfüm ve şemsiyenin mimarının kim olduğuna bakmadinizmi.

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